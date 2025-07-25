Названа причина, по которой следовавший в Сочи самолет возвращается в Новосибирск

ТАСС: экипаж самолета из Новосибирска в Сочи доложил о разгерметизации

Пассажирский самолет, следовавший из Новосибирска в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сообщения о разгерметизации. Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

Инцидент произошел в пятницу, 25 июля.

В пресс-службе новосибирского аэропорта сначала подтвердили, что причиной возврата стала техническая неисправность, выявленная уже во время полета. По предварительным данным, посадка воздушного судна ожидается около 14:30 по местному времени (10:30 мск).

Согласно данным сервиса Flightradar, борт авиакомпании S7 Airlines некоторое время совершал маневры над Новосибирской областью, прежде чем взять курс обратно на Толмачево.

До этого другой самолет, выполняющий рейс Москва — Калининград, аварийно сел на территории аэропорта Храброво в Калининградской области. Предварительной причиной случившегося стал отказ работы системы кондиционирования. Воздушное судно на жесткой сцепке переместили на стоянку.

Ранее в Амурской области после крушения самолета объявили трехдневный траур.