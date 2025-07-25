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Названа причина, по которой следовавший в Сочи самолет возвращается в Новосибирск

ТАСС: экипаж самолета из Новосибирска в Сочи доложил о разгерметизации
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет, следовавший из Новосибирска в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сообщения о разгерметизации. Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах.

Инцидент произошел в пятницу, 25 июля.

В пресс-службе новосибирского аэропорта сначала подтвердили, что причиной возврата стала техническая неисправность, выявленная уже во время полета. По предварительным данным, посадка воздушного судна ожидается около 14:30 по местному времени (10:30 мск).

Согласно данным сервиса Flightradar, борт авиакомпании S7 Airlines некоторое время совершал маневры над Новосибирской областью, прежде чем взять курс обратно на Толмачево.

До этого другой самолет, выполняющий рейс МоскваКалининград, аварийно сел на территории аэропорта Храброво в Калининградской области. Предварительной причиной случившегося стал отказ работы системы кондиционирования. Воздушное судно на жесткой сцепке переместили на стоянку.

Ранее в Амурской области после крушения самолета объявили трехдневный траур.

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