Самолет Москва — Калининград совершил аварийную посадку

СК: борт, летевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку

Самолет, выполняющий рейс Москва — Калининград совершил аварийную посадку на территории аэропорта Храброво Калининградской области. Пострадавших нет, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«Калининградским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета», — сказано в сообщении.

Предварительной причиной называют отказ работы системы кондиционирования. Воздушное судно на жесткой сцепке перемещено на стоянку, заключили в ведомстве.

В начале июля в Ленинградской области между деревнями Гостилицы и Таменгонт совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. По данным следователей аварийная посадка произошла вечером в районе автодороги в Ломоносовском районе. На борту легкомоторного самолета находились три человека, они не пострадали.

В конце июня пассажирский самолет Як-40 чуть не разбился из-за аиста в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.

Ранее гидросамолет дважды совершил аварийную посадку в океане.