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Следовавший в Сочи борт развернулся и возвращается в Новосибирскую область

ТАСС: летевший в Сочи самолет возвращается в Новосибирск из-за технеисправности
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Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся в Сочи, в четверг, 25 июля, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

На интерактивной карте видно, что воздушное судно выполняло маневры в небе над Новосибирской областью, прежде чем развернуться.

В пресс-службе аэропорта Толмачево объяснили ТАСС, что причиной возврата стала техническая неисправность, которую выявили в полете. Там добавили, что самолет должен приземлиться в Новосибирске приблизительно через два часа — около 14:30 по местному времени (10:30 мск). Детали произошедшего пока не уточняются.

До этого другой самолет, выполняющий рейс МоскваКалининград, аварийно сел на территории аэропорта Храброво в Калининградской области. Предварительной причиной случившегося стал отказ работы системы кондиционирования. Воздушное судно на жесткой сцепке переместили на стоянку.

Еще один рейс из Москвы в Калининград вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности одной из систем. Он благополучно приземлился в Москве, после чего пассажиры отправились в пункт назначения на резервном борте.

Ранее в Амурской области после крушения самолета объявили трехдневный траур.

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