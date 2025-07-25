На Украине в результате аварии с участием мотоцикла погиб депутат Рады

Депутат Рады Рущишин погиб в результате ДТП в Ивано-Франковской области

Ярослав Рущишин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Ярослав Рущишин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ивано-Франковской области. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По информации журналистов, авария произошла на дороге в районе села Бабухово.

«Ярослав Рущишин находился за рулем мотоцикла, не справился с управлением и совершил столкновение. Он скончался во время госпитализации», — говорится в материале.

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