Командир объединенной штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины Максим Казбан погиб в ДТП в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в соцсетях глава ведомства Иван Выговский.

Он не привел никаких подробностей аварии.

Вчера в Испании нашли мертвым бывшего чиновника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игоря Грушевского. По данным министерства иностранных дел Украины, мужчина утонул в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе. Другие подробности смерти чиновника неизвестны.

Как пишет El Espanol, этот инцидент произошел рядом с местом, где в феврале 2024 года убили бывшего российского пилота Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8.

10 июля в Голосеевском районе Киева застрелили сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Местные СМИ пишут, что погибший принимал участие в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сообщили о ликвидации возможных убийц полковника СБУ в Киеве.