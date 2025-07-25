В Москве ожидается жара в пятницу

МЧС предупредило жителей Москвы о жаркой погоде, которая ожидается в пятницу, 25 июля.

По данным столичного главка ведомства, температура воздуха в городе может достичь +30℃.

Сотрудники МЧС ссылаются на прогнозы Росгидромета и призывают горожан соблюдать меры предосторожности. В частности, москвичам рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды, чтобы избежать перегрева.

Накануне почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве меньше чем за час. В Городском хозяйстве добавили, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком. Бригадами ГУП «Мосводосток» выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток, чтобы дождевая вода могла уйти.

Среди прочего в столичном ведомстве предупредили, что до конца суток прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки о происшествиях из-за непогоды.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в столице постепенно улучшается, в ближайшие несколько дней эта тенденция сохранится. Эксперт отметила, что по столичному региону уже с пятницы ожидается сухая погода, формировать которую будет область повышенного атмосферного давления, отметила синоптик. Если в регионе установится переменная облачность, то до вторника дождей не будет, заверила синоптик.

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