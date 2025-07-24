Миколог Дьяков рассказал, когда россиянам ждать супергрибной сезон

Супергрибной сезон начнется при соблюдении определенных условий. Об этом в беседе с aif.ru сообщил миколог Максим Дьяков.

По его словам, рост грибов не зависит от конкретного сезона. Главным фактором, который влияет на их количество в лесах, остается погода.

«Как только температура будет примерно +18...+24°, влажная подстилка, они пойдут», – рассказал Дьяков.

Миколог напомнил, что недавно грибы стали появляться, но жаркая погода негативно повлияла на их рост.

Он также указал на способность грибов хорошо впитывать тяжелые металлы. Так как частные продавцы могут собирать грибы в любом месте, в том числе и там, где есть подобная среда, Дьяков призвал не покупать у таких людей продукцию.

Однако даже собранными в благоприятной среде грибами можно отравиться. Чтобы избежать этого, доцент Полина Кулач посоветовала тщательно мыть их с помощью зубной щетки или ножика, чтобы убрать все следы земли и листья.

Так как в грибах могут жить личинки, после мытья рекомендуется оставить их на четыре часа в подсоленной воде.

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