На Москву обрушился залповый ливень

Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве меньше чем за час

Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве меньше чем за час. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО», — говорится в публикации.

В Городском хозяйстве добавили, что основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком. Бригадами ГУП «Мосводосток» выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток, чтобы дождевая вода могла уйти.

Среди прочего в столичном ведомстве предупредили, что до конца суток прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки о происшествиях из-за непогоды.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в столице постепенно улучшается, в ближайшие несколько дней эта тенденция сохранится. Эксперт отметила, что по столичному региону уже с пятницы ожидается сухая погода, формировать которую будет область повышенного атмосферного давления, отметила синоптик. Если в регионе установится переменная облачность, то до вторника дождей не будет, заверила синоптик.

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