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Жителям Москвы рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптик Позднякова: в ближайшие несколько дней в Москве улучшится погода
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Погода в столице постепенно улучшается, в ближайшие несколько дней эта тенденция сохранится. Осадков не прогнозируется вплоть до вторника, сообщила RT специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Сегодня местами на северо-востоке Подмосковья может пройти дождь. В целом же по столичному региону с пятницы ожидается сухая погода, формировать которую будет область повышенного атмосферного давления, отметила синоптик. Если в регионе установится переменная облачность, то до вторника дождей не будет, заверила она.

В ночь на субботу в Москве ожидается +15…+17 градусов, по области – от +12 до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов в столице и до +25…+28 градусов по региону. В воскресенье ожидается такой же температурный режим, но ночью будет на один градус прохладнее, рассказала Позднякова.

На следующей рабочей неделе температура воздуха как днем, так и ночью повысится примерно на один градус, добавил синоптик.

«То есть не исключено, что 29−30 июля температура воздуха приблизится к отметке +30 градусов. Так что погода оправдает свои климатические особенности, потому что последняя пятидневка июля по климату самая тёплая в году», — заключила Позднякова.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в начале августа в Москву вновь вернутся дожди, в первой половине месяца за сутки будет выпадать 12–20 миллиметров осадков. Он уточнил, что дожди начнутся 4–5 августа. Температура воздуха при этом будет составлять +23...+28 градусов.

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