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У основателя холдинга «Русагро» арестованы счета на почти 3 млрд рублей

Суд арестовал счета бизнесмена Мошковича почти на 3 млрд рублей
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Maxim Shemetov/Reuters

Суд в Москве арестовал банковские счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, на которых хранятся почти 3 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Обеспечительные меры на банковские счета бизнесмена были наложены в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Речь идет о бессрочном аресте средств, размещенных на его счетах в различных московских банках.

Ранее суд арестовал у Мошковича 315 млн рублей, найденные в его автомобиле и офисе, а также доли в принадлежащих бизнесмену компаниях.

Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова арестовали еще в марте по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены.

В начале июля Мошковичу предъявили новое обвинение в даче взятки экс-заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову в виде охотничьего карабина стоимостью 2,6 млн рублей.

Ранее компания «Русагро» передала свою структуру в управление Белгородской области.

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