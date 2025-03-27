Суд арестовал основателя «Русагро» по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, суд отправил Мошковича под стражу на срок до 25 мая.

До этого РИА Новости сообщало, что основатель компании «Русагро» и бывший сенатор Вадим Мошкович имеет гражданство Израиля и частный самолет Bombardier.

Вадима Мошковича задержали днем 26 марта. Источник сообщал, что ему и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что сумма хищения, которую вменяют фигурантам, составляет около 1 млрд рублей.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

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