Суд арестовал активы основателя «Русагро»

Суд в Москве в рамках расследования уголовного дела арестовал у основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича 315 млн рублей, найденные в его автомобиле и офисе, а также доли в принадлежащих бизнесмену компаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Наложить арест на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Мошковичу Вадиму Николаевичу. <...> Наложить арест на доли в уставном капитале ООО «ГК «Русагро» и доли других юридических лиц», — говорится в документах.

В конце марта суд арестовал Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены.

В мае Мошкович стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного по статье о даче взятки в особо крупном размере. Следователь направил в Мещанский районный суд Москвы ходатайство о продлении бизнесмену ареста.

Ранее экс-замгубернатора Тамбовской области задержали по делу о получении взятки.