На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основателя «Русагро» обвинили в передаче элитного карабина чиновнику в качестве взятки

«Коммерсантъ»: Мошковича подозревают в передаче карабина за 2,6 млн как взятки
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу предъявили новое обвинение в даче взятки экс-заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным газеты, речь идет о передаче в 2019 году дорогого охотничьего карабина Blaser R8 стоимостью 2,6 млн рублей. По версии следствия, подарок предназначался за общее покровительство бизнесу Мошковича в регионе.

Следствие утверждает, что оружие вручили Иванову, курировавшему в то время сферу сельского хозяйства. Фигуранты эти обвинения отрицают. Адвокат Иванова заявил, что его подзащитный отказался от показаний, а обвинение считает «абсурдным». Защита Мошковича ситуацию пока не прокомментировала.

Новое дело о взятке объединили с уже существующим расследованием по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

В начале июля суд в Москве в рамках расследования уголовного дела арестовал у Мошковича 315 млн рублей, найденные в его автомобиле и офисе, а также доли в принадлежащих бизнесмену компаниях.

Изначально Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова арестовали еще в марте по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены.

Ранее экс-замгубернатора Тамбовской области задержали по делу о получении взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами