Основателя «Русагро» обвинили в передаче элитного карабина чиновнику в качестве взятки

«Коммерсантъ»: Мошковича подозревают в передаче карабина за 2,6 млн как взятки

Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу предъявили новое обвинение в даче взятки экс-заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным газеты, речь идет о передаче в 2019 году дорогого охотничьего карабина Blaser R8 стоимостью 2,6 млн рублей. По версии следствия, подарок предназначался за общее покровительство бизнесу Мошковича в регионе.

Следствие утверждает, что оружие вручили Иванову, курировавшему в то время сферу сельского хозяйства. Фигуранты эти обвинения отрицают. Адвокат Иванова заявил, что его подзащитный отказался от показаний, а обвинение считает «абсурдным». Защита Мошковича ситуацию пока не прокомментировала.

Новое дело о взятке объединили с уже существующим расследованием по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

В начале июля суд в Москве в рамках расследования уголовного дела арестовал у Мошковича 315 млн рублей, найденные в его автомобиле и офисе, а также доли в принадлежащих бизнесмену компаниях.

Изначально Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова арестовали еще в марте по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены.

Ранее экс-замгубернатора Тамбовской области задержали по делу о получении взятки.