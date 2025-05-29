На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

«Русагро» передала свою структуру в управление Белгородской области

Гладков: «Русагро» передала «Агро-Белогорье» в управление Белгородской области
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Корпорация «Развитие», принадлежащая Белгородской области, получила в доверительное управление долю предприятия «ГК Агро-Белогорье». Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, говоря об итогах встречи с руководителями компании «Русагро».

«Доля предприятия «Агро-Белогорье» передана в доверительное управление АО «Корпорация «Развитие», — отметил он.

Руководитель компании «Русагро» Тимур Липатов в ходе встречи рассказал о результатах и деятельности компании за 2024 год, добавил Гладков.

Учредителем «ГК Агро-Белогорье» является «Русагро».

В конце марта 2025 года суд арестовал основателя холдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены, и организации был причинен ущерб на сумму более 30 млрд рублей.

Ранее акции «Русагро» рухнули на новостях об обысках и задержаниях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами