«Русагро» передала свою структуру в управление Белгородской области

Корпорация «Развитие», принадлежащая Белгородской области, получила в доверительное управление долю предприятия «ГК Агро-Белогорье». Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, говоря об итогах встречи с руководителями компании «Русагро».

«Доля предприятия «Агро-Белогорье» передана в доверительное управление АО «Корпорация «Развитие», — отметил он.

Руководитель компании «Русагро» Тимур Липатов в ходе встречи рассказал о результатах и деятельности компании за 2024 год, добавил Гладков.

Учредителем «ГК Агро-Белогорье» является «Русагро».

В конце марта 2025 года суд арестовал основателя холдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены, и организации был причинен ущерб на сумму более 30 млрд рублей.

Ранее акции «Русагро» рухнули на новостях об обысках и задержаниях.