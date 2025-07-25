Аэропорты на юге России возобновили работу в штатном режиме

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова возобновляют регулярный прием и отправку рейсов без ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, временные ограничения, введенные ранее для повышения уровня авиационной безопасности, отменяются в связи со стабилизацией обстановки.

Режим ограничений действовал с 4:28 утра 25 июля.

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