На юг России совершен массовый налет дронов. В СКФО ввели план «Ковер»

Меняйло объявил о плане «Ковер» в Северной Осетии и других регионах в СКФО

В Северо-Кавказском округе введен план «Ковер» — специальный режим реагирования на угрозы в небе. Мера охватила сразу несколько регионов, включая Северную Осетию, Чечню и Ставропольский край, на фоне серии атак беспилотников на юг России. Власти предупредили о возможных перебоях связи и призвали ориентироваться только на официальную информацию.

В Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер». Об этом 25 июля сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, уточнив, что меры затрагивают не только республику, но и все другие регионы округа.

Помимо Северной Осетии, план «Ковер» действует и в других республиках СКФО — это Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Ставропольский край. Меры приняты на фоне продолжающихся атак беспилотников на юг России: в последние дни удары наносились по инфраструктуре в Краснодарском крае и Ростовской области.

На фоне усиления угрозы в небе в ряде городов были введены ограничения на работу аэропортов. По данным Росавиации, приостановлены прием и отправка рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Тамбова и Сочи. Представитель ведомства Артем Кореняко подтвердил, что ограничительные меры связаны с обеспечением безопасности воздушного движения на фоне введенного режима.

Перебои со связью

Меняйло предупредил, что в ближайшее время возможны перебои с мобильным интернетом. Такие ограничения часто сопровождают режим повышенной готовности и связаны с работой силовых структур.

Глава Северной Осетии призвал граждан не распространять непроверенные слухи и ориентироваться только на официальные источники. По его словам, предпринимаемые меры — превентивные, и поводов для паники нет.

О введении режима «беспилотной опасности» ранее также сообщалось в Мордовии, Пензенской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также в Ахтубинском районе Астраханской области.

Что такое план «Ковер»

План «Ковер» — это специальный режим, который вводится в российских регионах при угрозе в воздушном пространстве. Он объявляется, если фиксируется неопознанный летающий объект — чаще всего это относится к беспилотникам, но также может касаться любых нарушителей воздушной границы.

Сам план «Ковер» входит в число мер, связанных с обеспечением безопасности воздушного пространства и работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Его объявление означает, что в зоне действия запрещено или ограничено перемещение всех воздушных судов, кроме экстренных и военных. Все гражданские рейсы, оказавшиеся в этом районе, должны либо изменить маршрут, либо совершить немедленную посадку. Операторы воздушного транспорта получают информацию о вводе режима от диспетчеров ближайших аэропортов, а военные — по закрытым каналам связи.

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В последнее время план стал объявляться чаще в условиях участившихся налетов дронов на юг России. После начала конфликта на Украине атаки беспилотников регулярно происходят в приграничных и центральных регионах России, в том числе на нефтебазы, аэропорты и военные объекты. Введение режима «Ковер» позволяет не только скоординировать действия ПВО, но и оперативно ограничить движение в небе, чтобы избежать инцидентов с гражданской авиацией.

Сам по себе план «Ковер» не означает факт атаки, но говорит о высокой степени угрозы. Он может вводиться превентивно — как, например, в случае с Северной Осетией и другими регионами СКФО, где одновременно с этим ограничивается доступ к интернету, усиливается патрулирование и развертываются дополнительные силы ПВО.