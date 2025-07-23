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Юрист рассказал о том, что ждет Дудя при возвращении в Россию

Адвокат Зернов: Дудя при возвращении в Россию сразу поместят в СИЗО
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) в случае возвращения в Россию сразу же будет помещен в следственный изолятор. Об этом РИА Новости заявил адвокат Олег Зернов.

Он отметил, что мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции предполагает, что фигурант дела будет помещен в СИЗО сразу после возвращения в страну. Двухмесячный срок ареста начнет исчисляться с момента фактического задержания, которое может произойти при пересечении подследственным границы РФ.

Юрист уточнил, что отметил, что Дудя по запросу России могут задержать компетентные органы некоторых иностранных государств для дальнейшей экстрадиции.

22 июля сообщалось, что следствие предъявило Дудю обвинение по статье о сборе данных о российской армии и ее деятельности.

Также суд заочно заключил Дудя под стражу.

Ранее Юрий Дудь прошелся на каблуках по улицам Парижа.

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