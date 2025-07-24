Пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту объявили в розыск

СК РФ: пять человек объявлены в розыск по делу о теракте на Крымском мосту

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости, что пятерых подозреваемых в теракте на Крымском мосту объявили в розыск.

По словам Бастрыкина, теракт подготовили и организовали украинские спецслужбы под руководством главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

Глава СК уточнил, что формирование организованной группы происходило за границей, а в ее состав вошли украинцы Михаил Цюркало, Денис Ковач и Сергей Андрейченко, граждане Грузии Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе, а также перевозчики взрывного устройства в Россию. Всем им заочно инкриминированы теракт, незаконный оборот и контрабанда взрывных устройств. Подозреваемые объявлены в розыск.

По данным следствия, Малюк и другие лица создали группу для теракта на Керченском мосту в 2022 году. В группу вошли упомянутые граждане и другие люди. Малюк организовал изготовление взрывного устройства на Украине. Его замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Участники преступной группы привезли его на Крымский мост в грузовике. За рулем был человек, не знавший об их планах. 8 октября 2022 года, когда грузовик ехал по мосту, соучастники активировали взрывное устройство.

В декабре 2024 года в Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении восьми человек. Они не признают свою вину, и процесс проходит в закрытом режиме. Среди обвиняемых — Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Их обвиняют в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменяют контрабанду взрывчатки.

В июне Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей фигурантам до 8 сентября 2025 года.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.