В Башкирии арестовали главу Центра развития туризма и его заместителя

Руководитель центра развития туризма Руслан Юнусов и его заместитель Артур Идельбаев задержаны в Уфе по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что задержанным избирается мера пресечения.

По информации РИА Новости, Советский районный суд Уфы арестовал Юнусова и Идельбаева до 22 сентября.

Telegram-канал MashBatash утверждает, что мужчин подозревают в растрате средств, выделенных по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

До этого Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского.

Также сообщалось, что Менжинского, экс-вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова и министра имущества области Эльдара Белоусова этапировали в Москву для избрания меры пресечения.

Чиновников обвиняют в превышении полномочий. Басманный суд также отправил в СИЗО Богашова до 22 сентября.

Ранее в Химках задержали замглавы городского округа Ирину Жданкину.