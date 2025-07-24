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США разрешили Chevron добывать нефть в Венесуэле

WSJ: США одобрили для компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле
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Максим Богодвид/РИА Новости

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дала разрешение компании Chevron на возобновление добычи нефти в Венесуэле. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

«Chevron вновь получает возможность добывать нефть в Венесуэле от администрации Трампа», — говорится в статье.

Подробности соглашения пока остаются неизвестными. Однако, как отмечается, оно стало результатом недавних обсуждений с участием Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио, а также последовало за достижением договоренности между США и Венесуэлой об освобождении десяти американских граждан.

Два источника сообщили газете, что, согласно условиям соглашения, правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро не будет получать каких-либо отчислений или налогов.

До этого администрация Трампа отозвала лицензии компаний BP и Shell на реализацию газовых проектов в венесуэльских водах.

В Венесуэле заявили об усилении санкционного давления при Трампе.

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