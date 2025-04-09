США отозвали лицензии BP и Shell на работы в водах Венесуэлы

Администрация Трампа отозвала лицензии BP и Shell на проекты в водах Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала лицензии компаний BP и Shell на реализацию газовых проектов в венесуэльских водах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что поставки с данных проектов должны были снабжать СПГ-завод в Тринидаде и Тобаго. Проекты BP и Shell были одними из немногих возможностей Каракаса зарабатывать на крупных газовых месторождениях, таким образом, решение Трампа стало очередной попыткой надавить на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отзываемые лицензии были выданы администрацией предыдущего президента США Джо Байдена.

Итальянская нефтегазовая компания Eni ранее объявила, что продолжит добычу газа для внутреннего потребления в Венесуэле, несмотря на отмену США лицензий иностранным компаниям на работу в республике. Об этом заявил главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци. Он подчеркнул, что компания не может остановиться, ведь она является единственной, кто производит газ для Венесуэлы.

Ранее Трамп рассказал о новых мерах США для удовлетворения спроса всей Азии на нефть.