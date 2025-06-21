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В Венесуэле заявили об усилении санкционного давления при Трампе

Чиновник из Венесуэлы Кастильо: при Трампе давление на страну усилилось
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Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

Замминистра антисанкционной политики Венесуэлы Уильям Кастильо заявил, что санкционное давление США на страну выросло после прихода к власти президента Дональда Трампа. С такими словами он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для РИА Новости.

«Из 1039 санкций против Венесуэлы 80% подписал именно Трамп», — рассказал он.

При этом Кастильо обратил внимание на то, что отзывом выданных администрацией Джо Байдена торговых лицензий для американских нефтеперерабатывающих компаний США обострили торговую конфронтацию с Венесуэлой. Также он напомнил, что Трамп ограничил поставки технологий Каракасу и ввел тарифы в размере 15% на товары из Венесуэлы.

Одновременно чиновник напомнил о продолжении диалога с США через специального посланника.

«Публично Трамп ведет агрессивную риторику... говорит одно, делает другое. Мы не можем зависеть от настроения Дональда Трампа», — пояснил он.

До этого администрация Трампа отозвала лицензии BP и Shell на проекты в водах Венесуэлы.

Ранее в США призвали своих граждан не ездить в Венесуэлу.

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