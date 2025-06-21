В Венесуэле заявили об усилении санкционного давления при Трампе

Замминистра антисанкционной политики Венесуэлы Уильям Кастильо заявил, что санкционное давление США на страну выросло после прихода к власти президента Дональда Трампа. С такими словами он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для РИА Новости.
«Из 1039 санкций против Венесуэлы 80% подписал именно Трамп», — рассказал он.
При этом Кастильо обратил внимание на то, что отзывом выданных администрацией Джо Байдена торговых лицензий для американских нефтеперерабатывающих компаний США обострили торговую конфронтацию с Венесуэлой. Также он напомнил, что Трамп ограничил поставки технологий Каракасу и ввел тарифы в размере 15% на товары из Венесуэлы.
Одновременно чиновник напомнил о продолжении диалога с США через специального посланника.
«Публично Трамп ведет агрессивную риторику... говорит одно, делает другое. Мы не можем зависеть от настроения Дональда Трампа», — пояснил он.
До этого администрация Трампа отозвала лицензии BP и Shell на проекты в водах Венесуэлы.
Ранее в США призвали своих граждан не ездить в Венесуэлу.