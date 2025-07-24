В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о жертвах авиакатастрофы в Приамурье

112: в Хабаровске образовался стихийный мемориал в память о пассажирах Ан-24

В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о жертвах авиакатастрофы с самолетом Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На видеозаписи видно, что граждане приносят к мемориалу цветы, свечки и детские игрушки.

По словам губернатора края Дмитрия Демешина, власти выплатят по 1 млн рублей семьям жителей Хабаровского края, погибшим в результате крушения.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24.