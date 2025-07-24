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В Хабаровском крае выплатят компенсации семьям погибших при крушении Ан-24

Семьи погибших при ЧП с Ан-24 жителей Хабаровского края получат по 1 млн рублей
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Власти выплатят по 1 млн рублей семьям жителей Хабаровского края, погибшим в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Дмитрий Демешин.

«Родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, окажем все необходимое содействие и оплатим проезд», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что в Хабаровском крае был создан оперативный штаб для решения вопросов, связанных с оказанием помощи семьям погибших. Дмитрий Демешин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства региона Константину Кравцову лично побывать на месте происшествия.

«Также туда направился вертолет с группой хабаровских спасателей», — отметил губернатор.

Пассажирский самолет Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области 24 июля при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружили в 15 км от города.

На борту находились 48 человек. По данным Следственного комитета РФ, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Предварительно, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее в Амурской области объявили траур в связи с крушением самолета.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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