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Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
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Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением Ан-24 в Амурской области. Об этом говорится в телеграмме азербайджанского лидера.

«В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», — говорится в документе.

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в 15 км от Тынды в Амурской области. Воздушное судно следовало по маршруту ХабаровскБлаговещенск — Тында и перестало выходить на связь. Самолет упал в труднодоступной местности, однако уже известно, что все его пассажиры и экипаж погибли. Это официально подтвердил СК. На борту было 49 человек, в том числе маленькие дети. Что известно о погибших в авиакатастрофе — в материале «Газеты.Ru».

Согласно данным 112, экипаж состоял из шести человек: командир воздушного судна Вячеслав Логвинов, второй пилот Кирилл Плаксин, бортмеханик Владимир Вохминцев, бортпроводник Анастасия Бессмертная, специалисты инженерно-технического обеспечения Виталий Колтунов и Алексей Лысенко.

Ранее Путин выразил соболезнования родным пассажиров разбившегося Ан-24.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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