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На подконтрольной ВСУ части ДНР расширили зону принудительной эвакуации

Донецкая ОВА объявила о принудительной эвакуации Доброполья
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) объявила о необходимости эвакуировать жителей Доброполья и некоторых сел Добропольского и Криворожского районов. Об этом сообщает «Страна.ua».

В администрации заявили о расширении зоны эвакуации на села Анновка, Новый Донбасс, Рубежное (Добропольский район), а также Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша (Криворожский район).

Отмечается, что в этих населенных пунктах проживают около 928 детей.

23 июля власти подконтрольной Украине части Донецкой народной республики призвали жителей Краматорска эвакуироваться из города.

До этого представители российских силовых структур сообщили, что жители населенных пунктов, расположенных в приграничной зоне Запорожской области, могут оказаться в зоне активных боевых действий в связи с тем, что эвакуация была объявлена украинскими властями слишком поздно. Там отметили, что эвакуация не была проведена раньше по причине опасений местных властей общественного резонанса.

Ранее стало известно об эвакуации ВСУ всех пунктов управления и офицеров из Купянска.

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