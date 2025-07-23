На Украине призвали к эвакуации из Краматорска

Власти подконтрольной Украине части Донецкой народной республики призвали жителей Краматорска эвакуироваться из города.

«Выезжайте, потому что обстановка с каждым днем становится все сложнее», — сказал в эфире украинского телемарафона глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

Он отметил, что в Краматорске в данный момент находится около 53 тыс. жителей.

До этого представители российских силовых структур сообщили, что жители населенных пунктов, расположенных в приграничной зоне Запорожской области, могут оказаться в зоне активных боевых действий в связи с тем, что эвакуация была объявлена украинскими властями слишком поздно. Там отметили, что эвакуация не была проведена раньше по причине того, что украинские власти опасались общественного резонанса.

В июне стало известно, что жители населенного пункта Федоровка в ДНР отказывались эвакуироваться на Украину и ждали российских военнослужащих. 6 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Федоровку.

Ранее в Британии заявили о подготовке Зеленского к побегу из Киева.