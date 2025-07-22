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В РФ заявили о промедлении Киева с эвакуацией из Запорожской области

ТАСС: Киев объявил эвакуацию из Запорожской области слишком поздно
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Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Жители населенных пунктов, расположенных в приграничной зоне Запорожской области, могут оказаться в зоне активных боевых действий в связи с тем, что эвакуация была объявлена украинскими властями слишком поздно. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

Собеседник агентства заявил, что обстановка в приграничных районах Запорожской области в настоящее время является достаточно напряженной, теперь жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий. Он также отметил, что эвакуация не была проведена раньше по причине того, что Киев опасается общественного резонанса, поскольку заблаговременное объявление эвакуации означало бы признание неспособности Вооруженных сил Украины остановить российскую армию на данном участке.

По его словам, в условиях неспособности Киева признать собственное бессилие, разменной монетой становятся обычные граждане, которых до последнего заверяют в отсутствии угрозы для их жизней, а затем ВСУ начинают оборудовать укрепленные районы в их дворах.

До этого депутат Верховной рады Мариана Безуглая заявила, что жители Сум, неспособные участвовать в обороне, должны эвакуироваться из города.

Ранее в Британии заявили о подготовке Зеленского к побегу из Киева.

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