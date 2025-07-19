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Стало известно об эвакуации ВСУ всех пунктов управления и офицеров из Купянска

Эксперт Марочко: командование ВСУ эвакуировало офицеров из Купянска
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Violeta Santos Moura/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировало из Купянска Харьковской области все пункты управления и почти всех офицеров. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, офицеры выведены за пределы города для обеспечения их безопасности. В настоящее время в Купянске остается преимущественно рядовой состав.

Марочко уточнил, что вывод командного состава не означает полного оставления города подразделениями ВСУ. Источник объяснил эти действия применением тактики НАТО, предусматривающей минимизацию рисков для руководящего звена.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал, что Киев собирается подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком в Донецкой народной республике (ДНР) и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает новых провокаций со стороны Украины, чтобы сорвать все начатые мирные инициативы. По его словам, власти Киева по-прежнему остаются непредсказуемыми, а их действия вызывают настороженность.

Ранее в США усомнились в способности западных стран предотвратить поражение Украины.

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