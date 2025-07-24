СК России предъявил обвинения полицейским по делу Telegram-канала Baza

Следственный комитет (СК) РФ обвинил троих сотрудников правоохранительных органов в превышении должностных полномочий и в получении взятки от журналистов Baza. Об этом сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.

«Рассматривается дело в отношении Селиванова Александра Александровича, обвиняемого по пункту» е», части 3, статьи 286, части 3, статьи 290, 290 УК РФ», — передает агентство слова судьи.

Сообщается, что в суд также поступили ходатайства следователя об аресте двух других фигурантов по аналогичному обвинению. Дела всех фигурантов будут рассмотрены судом в четверг, 24 июля.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, а также продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. По версии следствия, они получали служебные сводки от сотрудников министерства внутренних дел за денежное вознаграждение. Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что Трифонова отправили под арест, чтобы он стал «сговорчивее».

22 июля были задержаны сотрудники территориальных подразделений ОВД трех регионов РФ. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, они передавали информацию, которая стала им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам. Волк отметила, что указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение.

Ранее задержание полицейского по делу Telegram-канала Baza попало на видео.