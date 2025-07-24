Путин объявил минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Приамурье

Путин почтил память погибших в авиакатастрофе в Приамурье минутой молчания

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию подводных сил почтил память погибших в авиакатастрофе в Приамурье минутой молчания. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом совещания глава государства напомнил о крушении гражданского самолета в Амурской области.

Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее в компании «Ангара» пообещали поддержку семьям погибших в крушении Ан-24.