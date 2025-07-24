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Путин выразил соболезнования родным пассажиров разбившегося Ан-24

Путин выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Амурской области
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — сказал Путин, начиная совещание по развитию подводного военно-морского флота.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее в компании «Ангара» пообещали поддержку семьям погибших в крушении Ан-24.

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