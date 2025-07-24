В компании «Ангара» пообещали поддержку семьям погибших в крушении Ан-24

Авиакомпания «Ангара» окажет помощь семьям погибших в крушении самолета Ан-24. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

В компании пообещали предоставить как материальную, так и моральную поддержку.

«Авиакомпания «Ангара» выражает свои глубокие соболезнования в связи с трагедией родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса HZ 2311/ИК 2311 »Благовещенск — Тында», потерпевшего крушение 24 июля 2025 года. Авиакомпания окажет материальную и моральную поддержку семьям погибших», — сказал собеседник агентства.

24 июля пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее в Минтрансе высказались о выплатах в связи с авиакатастрофой в Амурской области.