В Сыктывкаре оцепили аэропорт

Сотрудники правоохранительных органов оцепили аэропорт в городе Сыктывкаре в Республике Коми. Об этом сообщил Telegram-канал «Сыктывкар №1».

«Всех посетителей вывели на улицу», — говорится в материале.

По словам авторов публикации, на место прибыли кинологи.

24 июля в административном центре Ставропольского края эвакуировали аэропорт. Telegram-канал «Новости Ставрополя» сообщил, что всех пассажиров попросили покинуть территорию воздушной гавани. После этого на место прибыли сотрудники экстренных служб.

Утром в тот же день пресс-служба аэропорта в городе Сочи в Краснодарском крае заявила о задержке 28 рейсов на вылет и 28 рейсов на прилет в связи с введением временных ограничений. Воздушная гавань приостановила работу в период с 23:08 мск 23 июля до 3:05 мск 24 июля.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов — 21 — уничтожили над акваторией Черного моря. Над Азовским морем перехватили 11 летательных аппаратов, в Краснодарском крае — еще семь.

Ранее в Госдуме сообщили, что обсуждают упрощение выплаты компенсаций за задержки авиарейсов.