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В Ставрополе эвакуируют аэропорт

В аэропорту Ставрополя произошла эвакуация
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Ajit Solanki/AP

В аэропорту Ставрополя происходит эвакуация. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ставрополя».

По данным журналистов, пассажиров попросили экстренно покинуть здание. На место прибыли экстренные службы.

Утром 24 июля сообщалось о задержании в аэропорту Сочи 28 рейсов на вылет и 28 на прилет после введения ограничений на полеты.

Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. Основная часть дронов была сбита в воздушном пространстве над акваторией Черного моря — 21 дрон. Еще 11 беспилотников перехватили над Азовским морем и семь — в небе над Краснодарским краем.

Ранее руководство Домодедово признало банкротство аэропорта.

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