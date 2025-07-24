Силовики пришли в офис владельца разбившегося Ан-24 в Приамурье

112: обыски проходят в офисе «Ангары» после крушения Ан-24 в Амурской области

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе авиакомпании «Ангара», которой принадлежит разбившийся в Амурской области пассажирский самолет Ан-24. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на генерального директора фирмы Сергея Саламатова.

«Проходит выемка документов», — говорится в материале.

В нем уточняется, что сам Саламатов в настоящее время находится в Иркутске. Руководитель «Ангары» не планирует лететь на место происшествия.

По словам генерального директора, воздушное судно вылетело из Благовещенска в Тынду на два часа позже запланированного из-за неблагоприятных погодных условий. Ан-24 был технически исправен, подчеркнул он.

О том, что следователи производят обыск и выемку документов «в организациях воздушного транспорта», сообщал Следственный комитет в своем Telegram-каналах.

Ан-24, на борту которого находились 48 человек, разбился в Амурской области 24 июля. Это произошло, когда летевшее из Благовещенска в Тынду воздушное судно заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки самолета обнаружили в 15 км от города.

В Следственном комитете РФ заявили, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка экипажа.

На место происшествия направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В двух российских регионах — Амурской области и Хабаровском крае — объявили трехдневный траур.

Ранее прокуратура опубликовала видео с места крушения Ан-24.