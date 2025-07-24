Место падения самолета Ан-24 попало на видео. Кадры опубликовал официальный Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На обнародованных кадрах можно увидеть небольшой столб серого дыма и множество поваленных веток. Кроме того, на кадрах запечатлены обломки воздушного судна и светоотражающая одежда, напоминающая строительные жилеты.

Другие подробности не сообщались.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Позже в Амурской области и в Хабаровском крае ввели трехдневный траур.

Ранее стало известно о женщине, которая чудом не попала на борт разбившегося Ан-24.