В Минтрансе высказались о выплатах в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что все необходимые выплаты родственникам пассажиров и экипажа Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, должны быть выполнены. Его слова приводит официальный Telegram-канал ведомства.

«В первую очередь нужно сосредоточиться на оказании всесторонней поддержки родственникам ... пассажиров и экипажа Ан-24: перелет к месту происшествия, страховые и социальные выплаты, медицинская и психологическая помощь при необходимости», — сказал он в ходе первого заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения.

Сообщается, что во время встречи были заслушаны доклады представителей Росавиации, МЧС, Минздрава, Роструда, Ространснадзора и авиакомпании «Ангара», которой принадлежал самолет.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее в Амурской области после крушения самолета объявили трехдневный траур.