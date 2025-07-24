В Хабаровском крае объявили траур после крушения самолета Ан-24

В Хабаровском крае с 25 июля будет действовать трехдневный траур в память о погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур — по всему краю будут приспущены флаги в знак нашей скорби», — заявил он.

По словам губернатора, для оперативного решения вопросов с семьями погибших создан оперштаб. Он добавил, что 25 июля в Тынду отправится министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов. Помимо этого, на место трагедии направят вертолет с группой спасателей.

Демешин подчеркнул, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации. Кроме того, власти Хабаровского края подтвердили, что окажут всю необходимую помощь при желании родственников выехать на место трагедии.

Незадолго до этого губернатор Амурской области Василий Орлов ввел трехдневный траур.

Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров и затем потерпел крушение 24 июля.

На поиски самолета направили более 50 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Спасатели уже добрались до места крушения самолета. Так как воздушное судно упало в тайге, специалисты намерены прорубить просеку к нему.

Ранее стало известно о женщине, которая чудом не попала на борт разбившегося Ан-24.