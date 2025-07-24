К месту крушения Ан-24 в тайге Амурской области прорубят просеку

Сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге Тындинского округа Амурской области к месту крушения пассажирского самолета Ан-24, на борту которого находились 48 человек. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что место происшествия находится в труднодоступной местности. Здесь нет дорог, поэтому спасателям приходится добираться на технике высокой проходимости.

«Также для организации доступа [к месту ЧП] намерены использовать вертолет. Как только позволят погодные условия на место крушения спустятся спасатели парашютно-десантной службы и подготовят в лесу площадку для посадки вертолета», — отметили в правительстве Амурской области.

Там добавили, что на территории региона ввели режим чрезвычайной ситуации с целью мобилизации всех сил и средств.

Ожидается, что в первую очередь на месте крушения Ан-24 будут работать следователи. Сюда планируют направить группу из 20 специалистов.

Крушение пассажирского самолета произошло в Амурской области 24 июля. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду, но во время полета пропало с радаров. Более того, члены экипажа перестали выходить на связь.

На поиски воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Однако специалистам не удалось приземлиться на месте ЧП, поэтому им пришлось добираться до разбившегося Ан-24 по земле.

Ранее в Следственном комитете РФ назвали возможные причины крушения самолета в Амурской области.