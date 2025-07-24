Россиянам в Таиланде рекомендовали не посещать граничащие с Камбоджей районы

Посольство РФ в Таиланде рекомендовало российским туристам, находящимся в королевстве, воздержаться от посещения граничащих с Камбоджей районов. Пост с соответствующим содержанием опубликован в Telegram-канале дипломатического представительства.

Также сотрудники посольства призвали сограждан внимательно следить за официальной информацией о ситуации на границе.

«При этом отмечаем, что большинство мест, посещаемых российскими туристами — прежде всего провинция Пхукет и город Паттайя — находятся на достаточно большом удалении от границы с Камбоджей», — подчеркивается в заявлении.

В Ассоциации туристических операторов РФ сообщили, что в настоящее время в Таиланде находится около 24 тыс. российских туристов. В это число не входят те, кто приехал в королевство на несколько месяцев или более длительные сроки.

24 июля власти Таиланда и Камбоджи сообщили, что на границе двух государств произошла перестрелка. По данным тайского командования, Камбоджа первой применила беспилотники и реактивные гранаты.

Из заявления Королевской армии Таиланда следует, что инцидент произошел в районе древнего храма Прасат Та Муен в провинции Сурин. Бангкок обвинил Пномпень в посягательстве на суверенитет страны и начал операцию «Война за землю», в ходе которой применяются танки и другие виды вооружений.

Ранее в Таиланде объяснили, почему при атаке со стороны Камбоджи пострадали мирные жители.