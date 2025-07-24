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Таиланд начал операцию «Война за землю»

Таиланд начал операцию «Война за землю» против Камбоджи
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Таиланд начал операцию «Война за землю» против Камбоджи. Об этом сообщает издание Khaosod.

Командующим операцией был назначен генерал Пана Клэоплоттук.

«Сокрушить всех, кто попирает тайскую землю. За землю, за народ, за достоинство Таиланда», — объяснили название операции тайские власти.

По данным командования Таиланда, сейчас и Таиланд, и Камбоджа, удерживают позиции на границе. После того, как на одном из участков боевых действий наступление Камбоджи захлебнулось, камбоджийские солдаты провели маневры и предприняли попытку контратаки. Также на границе было уничтожено как минимум два камбоджийских танка. Тайские войска также активно применяют танки в ответных боевых действиях, а также производят сбросы снарядов на базы противника.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже происходило кратковременное боестолкновение.

24 июля власти Таиланда и Камбоджи сообщили о перестрелке на границе. По данным тайского командования, Камбоджа первой применила беспилотники и реактивные гранаты.

Согласно заявлению Королевской армии Таиланда в соцсети X, инцидент произошел около 7:35 утра в районе древнего храма Прасат Та Муен, в округе Пханом Донг Рак, провинция Сурин.

Ранее Камбоджа призвала Таиланд остановить боевые действия и вывести войска.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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