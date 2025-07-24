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Названо число туристов из РФ в Таиланде

АТОР: в Таиланде находится около 24 тыс. российских туристов
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Paan Lily/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде находится около 24 тыс. российских туристов без учета приехавших в страну на несколько месяцев или более длительные сроки. Об этом сообщила Ассоциация туристических операторов России (АТОР) в своем Telegram-канале.

«Все российские туристы сосредоточены в районах, удаленных на 500-1 000 км от зоны конфликта (приграничные провинции Сурин, Сисакет и пр.) и находятся в безопасности», — подчеркнули в ассоциации.

При этом в Камбодже находится лишь несколько десятков россиян. Прямого авиасообщения между РФ и Камбоджей нет.

24 июля Таиланд начал операцию «Война за землю» против Камбоджи, называя ее ответом на посягательства на суверенитет страны и атаки со стороны армии соседней страны. В ходе операции применяются танки, артиллерия и авиация, а также беспилотники.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже происходило кратковременное боестолкновение.

24 июля власти Таиланда и Камбоджи сообщили о перестрелке на границе. По данным тайского командования, Камбоджа первой применила беспилотники и реактивные гранаты.

Согласно заявлению Королевской армии Таиланда в соцсети X, инцидент произошел около 7:35 утра в районе древнего храма Прасат Та Муен, в округе Пханом Донг Рак, провинция Сурин.

Ранее Камбоджа призвала Таиланд остановить боевые действия и вывести войска.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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