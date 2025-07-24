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В Таиланде объяснили, почему при атаке Камбоджи пострадали мирные жители

И. о. премьера Таиланда Вечаячай обвинил Камбоджу в неизбирательных ударах
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Камбоджа наносила ракетные удары по территории Таиланда, не выбирая целей. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Пхумтхам Вечаячай, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, именно по этой причине в Таиланде пострадало так много мирных жителей.

Также он обратил внимание, что Бангкок и Пномпень не объявляли друг другу войны. Тем не менее власти Таиланда принимают все необходимые меры для защиты граждан и территории, сказал Вечаячай.

Рано утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения. Их зафиксировали в районе спорного храма Та Моан Тхом, при этом стороны обвинили друг друга в начале сражений.

Власти провинции Сурин в Таиланде сообщили, что Вооруженные силы Камбоджи обстреляли один из населенных пунктов из артиллерийских орудий. По версии министерства обороны Камбоджи, армия Таиланда совершила неспровоцированное вторжение на территорию страны, поэтому военнослужащие ответили в рамках самообороны.

Как рассказал министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин, 12 пострадавших в результате атак со стороны Камбоджи не выжили. Среди них — один военный и 11 мирных жителей.

Ранее посольство РФ в Камбодже сделало заявление на фоне эскалации конфликта с Таиландом.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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