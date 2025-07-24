Стало известно об отношении родителей российских школьников к ЕГЭ

В России большинство родителей школьников негативно относятся к ЕГЭ – о необходимости заменить его на традиционную форму аттестации заявили 47% участников опроса, проведенного 360.ru и сервисом онлайн-опросов Anketolog.

Положительно к ЕГЭ относятся лишь 6% родителей учащихся, о скорее положительном, чем негативном отношении сообщили еще 14% респондентов.

Среди причин своего отношения к такой форме экзамена опрошенные заявили, что результаты такой аттестации вызывают вопросы (64%). Справедливой оценку по итогам ЕГЭ посчитали лишь 24% родителей.

Что касается плюсов ЕГЭ, то среди них участники исследования назвали универсальность, простую систему поступления в вуз, а также обеспечение равных возможностей для поступления школьников в вузы и снижение коррупции.

В том, что ЕГЭ вообще не имеет никаких преимуществ, убеждены 26% родителей, еще 66% пожаловались, что такие экзамены вызывают у детей слишком сильный стресс. Многие опрошенные также отметили в числе минусов невозможность оценить глубину знаний учащихся, отсутствие проверки творческих и практических навыков и четкой шкалы оценивания. Также недостатком единого госэкзамена россияне считают частый выход заданий за пределы школьной программы.

Напомним, в конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект, который запрещает выпускникам колледжей поступать в вуз без сдачи ЕГЭ. Распространить меру хотят на тех, кто поступает на направление, не совпадающее с их специализацией. Также депутаты сообщали, что Россия уже начала отказываться от такой формы выпускных экзаменов, на смену которому придет новый формат оценки знаний школьников. В Рособрнадзоре, комментируя это заявление, пояснили, что пока речь об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет.

Ранее в Рособрнадзоре прокомментировали идею отменить ОГЭ и ЕГЭ для победителей олимпиад.