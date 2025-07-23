Названы суммы выплат по больничному и пособию по беременности в 2026 году

Экономист Балынин: день больничного в январе 2026 года будет стоить 873,97 рубля

В 2026 году минимальный размер среднедневного заработка для расчета выплат по больничному и пособия по беременности составит 890,73 рубля, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В случае, если МРОТ будет увеличен до 27093 рублей, минимальный размер среднедневного заработка для расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в 2026 году составит 890,73 рубля. Минимальный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре 2026 года (31 календарный день) будет равен 873,97 рубля, в феврале — 967,61 рубля (28 календарных дней). В апреле, июне, сентябре и ноябре (по 30 календарных дней) — 903,1 рубля», — отметил Балынин.

Он добавил, что минимальный размер пособия по беременности и родам составит:

— при одноплодной беременности: 124702,2 рубля;

— при одноплодной беременности с осложнениями: 138953,88 рубля;

— при многоплодной беременности: 172801,62 рубля.

Президент России Владимир Путин определил национальные цели развития страны до 2030 года. В соответствии с ними, МРОТ к 2030 году должен быть повышен до 35 тыс. рублей.

Ранее стало известно, как увеличение МРОТ скажется на средней зарплате.