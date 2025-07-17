В Госдуме посчитали излишней идею запретить врачам писать рецепты от руки

Инициатива депутата Антона Ткачева обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за неразборчивого почерка излишняя, поскольку документы для пациентов практически никогда не пишутся от руки. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«За всю мою жизнь, в том числе и депутатскую, ко мне ни разу не обращались пациенты из-за неразборчивого почерка врачей. Та документация, которая предназначена для врача, если она написана почерком, там амбулаторная карта или история болезни, пишется для врача, ну еще и для прокурора, но точно не для пациента. А то, что пишется для пациента, — либо это выписные эпикризы, они вообще печатаются на принтере, либо это рецепты, которые тоже зачастую в электронном виде есть, ну иногда заполняются врачом. В целом ни фармацевты, ни провизоры из аптек ко мне тоже не обращались, поэтому думаю, что это излишняя инициатива, которая не требует под собой каких-то действий. Все медицинские учреждения снабжены необходимым оборудованием, которое позволяет врачам выполнять свои функции», — сказал он.

Леонов отметил, что в России активно развивается цифровая система документооборота, в том числе и в медицине, поэтому в ближайшем будущем врачи полностью прекратят заполнение бумаг от руки.

«У нас сейчас развивается система государственная, которая позволяет передавать документы, изображения, видео между различными лечебными учреждениями, есть большие базы данных. И в целом электронная система документооборота все больше и больше внедряется и в целом уже достигла очень хорошего уровня. Цифровизация медицины — это вопрос крайне важный, актуальный, и по мере финансирования цифровизации здравоохранения она происходит. В будущем, я уверен, что полностью перейдем на цифру, и врачи практически не будут заполнять документы, тем более которые необходимы для пациентов, письменно. Честно говоря, уже практически этого не происходит, поэтому нужно двигаться в правильном направлении. А Антону Ткачеву просьба и его партии, фракции, которую он представляет, поддержать бюджет здравоохранения на следующий год и вместе с нами отстаивать, чтобы как можно больше средств из федерального бюджета было направлено на цифровизацию медицины, в том числе в регионах», — добавил он.

17 июля депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к главе Минздрава с просьбой решить ситуацию с неразборчивым почерком врачей, который доставляет неудобства как пациентам, так и фармацевтам. Парламентарий предложил рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов с помощью компьютера, либо использования типовых форм, которые врач заполняет в электронном виде и распечатывает для пациента.

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