Россиянам рассказали, сколько можно получить за больничный по уходу за ребенком

Россияне могут получить выплаты за больничный по уходу за ребенком, они могут достигать ~20 тыс. рублей, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается и при уходе за больным ребенком застрахованного лица. С сентября 2021 года установлено, что при уходе за больным ребенком до достижения им возраста восьми лет страховой стаж работника не влияет на сумму назначаемого пособия: всегда осуществляется 100%-ное покрытие среднедневного заработка за два предыдущих календарных года. Если возраст ребенка восемь лет и более при лечении амбулаторно первые 10 дней оплачиваются с учетом страхового стажа (восемь лет и выше — 100%; от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%), а с 11-го дня — 50% среднего заработка», — отметил Балынин.

По его словам, если ребенку восемь лет и выше, то при стационарном лечении сумма пособия тоже будет рассчитываться исходя из страхового стажа (восемь лет и выше — 100%; от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60% среднего заработка), но с 11-го дня снижение до 50% покрытия не производится.

Максимальное число оплачиваемых дней зависит от возраста ребенка и жизненной ситуации, уточнил экономист.

Он привел пример. Допустим, заболел ребенок застрахованного лица в возрасте четырех лет, страховой стаж у застрахованного лица — шесть лет. Ребенок болеет 11 дней, ранее в этом году уход за ним осуществлялся в течение 21 дня. Годовой объем выплат по оплате труда застрахованному лицу за 2023 год составил 768 тыс. рублей (в среднем 64 тыс. рублей ежемесячно), а за 2024 год — 828 тыс. рублей (в среднем 69 тыс. рублей ежемесячно). Размер пособия по временной нетрудоспособности в рассматриваемом примере составит 24 049,30 рубля. Он напомнил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц, поэтому на счет гражданина поступит 20 923,3 рубля, заключил Балынин.

Он подчеркнул, что если при болезни застрахованного лица первые три дня оплачивает работодатель, то при уходе застрахованного лица за больным ребенком за все дни пособие по временной нетрудоспособности выплачивает Социальный фонд России.

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