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Россиянка чудом не попала на потерпевший крушение самолет Ан-24

Пассажирка упавшего Ан-24 не попала на борт самолета из-за болезни внучки
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Авиакомпания «Ангара»/VK

Пассажирка самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, чудом избежала катастрофы в связи со здоровьем внучки. Об этом она сообщила «Известиям».

«Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми», — сказала она.

Женщина также отметила, что поедет в Тынду позже, но уже на поезде.

Ан-24, на борту которого находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, потерпел крушение 24 июля. Самолет следовал из Благовещенска в Тынду, но по пути пропал с радаров. Более того, члены экипажа перестали выходить на связь.

На поиски воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. Экипаж вертолета Ми-8, принадлежащего МЧС РФ, во время поисков обнаружил горящий фюзеляж Ан-24. Предварительно, в результате ЧП никто из находившихся на борту людей не выжил.

До этого глава Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале сообщил о введении режима региональной ЧС после крушения самолета.

Ранее сотрудники МЧС РФ добрались до места крушения пассажирского самолета в Приамурье.

Все новости на тему:
Крушение Ан-24 в Тынде
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