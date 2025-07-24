На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа из 20 следователей прибудет к месту крушения самолета в Амурской области

На место крушения Ан-24 в Амурской области 25 июля прибудут следователи
true
true
true
close
Пресс-служба Росавиации/РИА Новости

Группа из 20 специалистов займется расследованием обстоятельств авиакатастрофы в Амурской области, в результате которой разбился самолет Ан-24. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В первую очередь, на месте трагедии будет работать следственная группа. Завтра туда прибудет группа из 20 следователей», — указано в сообщении.

Ан-24,на борту которого находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, потерпел крушение 24 июля. Самолет следовал из Благовещенска в Тынду, но по пути пропал с радаров. Более того, члены экипажа перестали выходить на связь.

На поиски воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами