Группа из 20 следователей прибудет к месту крушения самолета в Амурской области

На место крушения Ан-24 в Амурской области 25 июля прибудут следователи

Группа из 20 специалистов займется расследованием обстоятельств авиакатастрофы в Амурской области, в результате которой разбился самолет Ан-24. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В первую очередь, на месте трагедии будет работать следственная группа. Завтра туда прибудет группа из 20 следователей», — указано в сообщении.

Ан-24,на борту которого находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, потерпел крушение 24 июля. Самолет следовал из Благовещенска в Тынду, но по пути пропал с радаров. Более того, члены экипажа перестали выходить на связь.

На поиски воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области.